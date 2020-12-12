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İçişleri Bakanlığı: "Yunan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 17 göçmen kurtarıldı"

İçişleri Bakanlığı, Aydın’ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan yarı batık haldeki salın içerisindeki 17 kişilik düzensiz göçmen grubunun Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını açıkladı.

Politika 12.12.2020, 18:07
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İçişleri Bakanlığı: "Yunan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 17 göçmen kurtarıldı"

İçişleri Bakanlığı, Aydın’ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan yarı batık haldeki salın içerisindeki 17 kişilik düzensiz göçmen grubunun Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, kadın ve çocuklardan oluşan 17 kişilik düzensiz göçmen grubunun kurtarılarak Didim Limanı’na intikal ettirildiği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bahse konu düzensiz göçmenlerin ifadelerinden; Bulamaç Adası’nda 2 gün boyunca mahsur kaldıkları öğrenilmiştir. Öte yandan Yunanistan unsurlarınca ada üzerinde yakalanarak kadın ve çocuklar ayrı, erkekler ayrı olmak üzere 2 grup halinde Yunan Sahil Güvenlik gemisine bindirildikleri, erkeklerin darp edilerek gemide tutulduğu, kadın ve çocukların ise can salı içerisinde Türk karasularına sürüklenmeye terk edildiği öğrenilmiştir. 8 Aralık 2020 tarihinde saat 21.00’da ise, Muğla ili Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına sürüklenmeye bırakılan 2 adet can salı içerisindeki toplam 11 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden edinilen bilgilere göre, bahse konu göçmenlerin 6 Aralık 2020 tarihinde Yunanistan unsurlarınca kadın ve çocuklardan ayrılan erkek göçmen grubu oldukları anlaşılmış, ağır şekilde darp edildikleri, vücutlarında yara izleri olduğu görülmüş, paralarına, cep telefonlarına ve diğer değerli eşyalarına el konulduğu göçmen ifadelerinden öğrenilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor”

Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan Göç Bakanı Notis Mirachi’yi de etiketleyerek, “Sayın Bakan @nmitarakis Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor. Unsurlarınızın, Frontex’in suç ortağı olduğu ve AB’nin görmezden geldiği insanlık dışı uygulamalarını ve geri itmelerini izlemek için (video bağlantısı)” ifadelerine yer verdi. Bakan Soylu paylaşımına o anın görüntülerini de ekledi.
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