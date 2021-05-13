banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mehmet Ağar özür diledi!
Mehmet Ağar özür diledi!
Bahçeli'den Türkeş'in kabrine ziyaret
Bahçeli'den Türkeş'in kabrine ziyaret
Hülya Avşar, yapım şirketini bastı!
Hülya Avşar, yapım şirketini bastı!

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan bayram paylaşımı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Politika 13.05.2021, 12:58
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan bayram paylaşımı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı’nı kutladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı’nı kutladı. Çataklı paylaşımında, “Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, sevgi, saygı ve hürmetle. Bayramımız bayram olsun” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
22°
açık