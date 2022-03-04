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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Operasyonlarda 78’i sağ, 8’i teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, “7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 280 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 78’i sağ, 8’i teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Politika 04.03.2022, 12:14
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Operasyonlarda 78’i sağ, 8’i teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, “7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 280 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 78’i sağ, 8’i teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında ülkede son bir ayda yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü belirten Çataklı, “Vatandaşlarımıza karşı verdiğimiz ‘Terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız’ sözünü tutmak ve bu ülkeyi terörden tamamen arınmış bir hale getirmek için verdiğimiz yoğun mücadele, şubat ayında da hız kesmeden sürmüştür. Burada bir parantez açarak sürdürdüğümüz ikna çalışmaları neticesinde evlat nöbetinde 35’inci buluşmanın şubat ayında gerçekleştiğini ayrıca belirtmek isterim. 2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik içeriğinde Sonbahar-Kış ve Eren Kış operasyonlarını da barındıran operasyonlarımızda bulunan kırsal alanda 10’u büyük, 32’si orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 280 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 78’i sağ, 8’i teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 57’si PKK/KCK, 28’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca şubat ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 361 şüpheli gözaltına alınmış, 266 kişi tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde şubat ayında 103 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 60 silah (24’ü ağır ve uzun namlulu), 17 adet mayın/EYP, 6 adet el bombası, 58 kilogram patlayıcı madde, 5 bin 86 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2022 yılı şubat ayında toplam 5 terör eylemi engellenmiştir” dedi.

"18 bin 71 operasyonda 23 bin 420 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı, bin 591 kişi tutuklandı"

Şubat ayında çok sayıda uyuşturucu maddeye el konulduğunu ve uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını aktaran Çataklı, “Şubat ayı da netice itibarıyla uyuşturucu ile mücadelede önemli sonuçlar elde ettiğimiz bir dönem oldu. Gerçekleştirilen 18 bin 71 operasyonda 23 bin 420 kişi gözaltına alınmış, bin 591 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 1 ton 793 kilogram esrar, geçen aya göre yüzde 293 artışla 330 kilogram skunk, geçen aya göre yüzde 36 artışla 1 ton 116 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, geçen aya göre yüzde 70 artışla 121 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 258 kilogram metamfetamin, 32 bin 508 adet ectasy, 200 bin 106 adet captagon, geçen aya göre yüzde 802 artışla 1 milyon 783 bin 275 adet sentetik ecza, bin 840 kök kenevir ele geçirilmiştir. Bütün bu çabalarımız sayesinde 2017 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 941 iken, 2020’de bu sayı yüzde 66 azalışla 314’e düşmüştür. Ayrıca şubat ayları itibarıyla adli tip çalışmaları sonuçlanan madde bağlantılı ölüm sayısı 2020’de 224 iken, 2021 yılı aynı döneminde yüzde 6,7 azalışla 209 olmuştur” diye konuştu.

"Şubat ayında 17 kadın yaşamını yitirmiştir"

Şubat ayında elektronik kelepçe merkezlerinin kurulduğunu dile getiren Çataklı, “Sıklıkla yeni adımlar attığımız hususlardan bir diğeri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeledir. 6284 sayılı Kanun kapsamında haklarında ‘takip’ kararı verilen kişilerin izlenebilmesi amacıyla bakanlığımız Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde 81 ildeki elektronik kelepçeyi takip edebilecek bin kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi kurduk. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle alakalı şubat ayı verilerini sizlerle paylaşmam gerekirse kadın cinayetlerinde geçen aya göre yüzde 17, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 35’lik bir azalma sağladık. 2022 şubat ayında 17 kadın yaşamını yitirmiştir” ifadelerine yer verdi.

"Geçen aya göre yüzde 41 artışla 90 bin 195 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir”

Kaçakçılığın sadece kişiye karşı işlenen suçlar olmadığını, ekonominin tamamına karşı işlenen suçun da takibinin gerçekleştiğinin altını çizen Çataklı, “Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik şubat ayında gerçekleştirilen 2 bin 356 operasyonda 3 bin 317 kişi gözaltına alınmış, 39 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 551 bin 41 paket kaçak sigara, geçen aya göre yüzde 135, 735 bin 470 litre kaçak akaryakıt, geçen aya göre yüzde 41 artışla 90 bin 195 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir” dedi.

"Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 487 bin 425"

2022 yılı şubat ayı itibarı ile Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısının 3 milyon 746 bin 674 olduğunu aktaran Çataklı, ”2022 yılı şubat ayında 2 bin 636’si denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 135 düzensiz göçmen ve 744 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 487 bin 425, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 746 bin 674 kişidir” açıklamasında bulundu.

"9 bin 653 vatandaş tahliye edildi"

Türk vatandaşlarının Ukrayna’dan tahliyesine devam edildiğinin altını çizen Çataklı şöyle devam etti:

“Dışişleri Bakanlığının koordinasyonuyla vatandaşların Ukrayna’dan tahliyesine yönelik bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede 9 bin 653 vatandaş tahliye edildi. Ayrıca pek çok ülke vatandaşının tahliyesinde de destek sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın yanı sıra, Kırım Tatarları, Ahıskalılar ve Gagavuzlar başta olmak üzere soydaşlarımızın tahliyesinde de çalışmalar yürütülmekte. Aynı şekilde Azerbaycan ve kardeş ülkelerin

vatandaşlarının tahliyesi konusunda yardımcı olunmaktadır. Ülkemizden geçiş kolaylığı sağlanmaktadır.”

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