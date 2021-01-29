İçişleri Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘militan’ sözleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' sözleri üzerine başlayan tartışma sonrası konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanlığı bir genelge yazıyor, bütün valiliklere hepiniz suç duyurusunda bulunun, dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız, hepiniz yolsuzluğun militanısınız, ahlaksızlığın militanısınız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ‘militan’ tartışmaları üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, “Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'a suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Bakanlık avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Kılıçdaroğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan birçok ilin valisinin de bulundukları illerde Cumhuriyet Savcılıklarına giderek, Berhan Şimşek ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundukları, Ankara Valiliği’nin de Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün yaptığı konuşmada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, “Bu zatın hakaretlerine muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı” ifadelerini kullandı.