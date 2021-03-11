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İçişleri Bakanlığı ile TESK’den afet eğitiminde işbirliği

İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) arasında "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında "Esnaf ve Sanatkarlar İşçi ve Memur Konfederasyonları Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Politika 11.03.2021, 16:20
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İçişleri Bakanlığı ile TESK’den afet eğitiminde işbirliği

İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) arasında "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında "Esnaf ve Sanatkarlar İşçi ve Memur Konfederasyonları Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken arasında "Esnaf ve Sanatkarlar İşçi ve Memur Konfederasyonları Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı. İmza töreninde konuşan Bakan Soylu, “Türkiye bir afet bölgesi. Depremden sele, kaya düşmesinden çığa kadar birçok afetle karşı karşıyayız. Bunlara tedbir almak, bunlara yönelik vatandaşlarımızla el birliğiyle hem afet öncesi, hem anında hem de afet sonrası iyileştirme çalışmaları noktasında birlikte hareket edebilmek ve afet bölgesi olan Türkiye’yi, vatandaşımızı, milletimizi bundan en az etkilenmesini sağlayabilecek hem alt yapımızı güçlü yapmak hem bu konudaki tedbir mekanizmamızı en üst seviyede tutabilmek, bu konudaki eğitimimizi güçlendirmek ve bütün bunlarla birlikte de yarınlara, gelecek nesillerimize bu anlayışı hem eğitim hem yaptıklarımız hem de yapısal olarak bir miras bırakmak durumundayız” dedi.

AFAD’ın dünyaya örnek olacak bir kurum olduğuna değinen Palandöken ise, “Bu anlamlı imza töreni de çok önemli üç ayların içerisinde hayırsal bir iş yapıyoruz. Birlikte elimizden geleni Türk esnaf ve sanatkarlar olarak yapacağız. Başta sayın Cumhurbaşkanımız bu tür olayların gelişmesinde veya bu kurumların büyümesinde önemli emeği var. Her türlü fedakarlığı insan hayatı için, insanlar için verilebilecek noktada cömert davranması hem eğitimi hem de bu konuları da bizzat merkezinde incelemesi güven veriyor. Bizde TESK olarak 81 birlik başkanlarımızla, 30 odamızla dokunabildiğimiz on milyonlarca insanla bu eğitim alanındaki esnaf teşkilatı gibi Türkiye’nin her yerinde şubesi olan, ben de onlara gerekli genelgeyi gönderdim. İş birliği yapılacak uzmanlar tarafından olaylar takip edilecek, inşallah bu hayırlı işi birlikte imzaladığımız kalben söylüyorum, yapmış olduğumuz hizmetin ne kadar uygun olduğu belki de ülkemiz için en gerekli olan kurumun daha da büyütülerek dünyaya örnek veren bir kurum olacak” diye konuştu.
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