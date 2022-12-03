İçişleri Bakanlığı: “1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu”

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü mensubu bir kişinin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 1995 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 117’ye yükseldi” denildi.