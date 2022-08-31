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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex’in firari kurucusu uzun süredir arandığını belirterek, "Orada mahkemeye çıkacak. İade zamanı mahkemenin tarihine bağlı"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex’in firari kurucusu uzun süredir arandığını belirterek, "Orada mahkemeye çıkacak. İade zamanı mahkemenin tarihine bağlı"
Politika 31.08.2022, 13:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex’in firari kurucusu uzun süredir arandığını belirterek, "Orada mahkemeye çıkacak. İade zamanı mahkemenin tarihine bağlı"
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