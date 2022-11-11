İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tam bir FETÖROMAN. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ’cülük davası hâlâ devam eden avukatı C.Ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de K.K. adına dava aça

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tam bir FETÖROMAN. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ’cülük davası hâlâ devam eden avukatı C.Ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de K.K. adına dava açar. Biz de K.K’ya, hakaretleri için 1 milyon liralık dava açtık."