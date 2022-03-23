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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar 3 milyon 400 bin kadın KADES uygulamasını indirdi"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı’na katıldı.
Politika 23.03.2022, 12:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı’na katıldı.