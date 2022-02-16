İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: Terörün tüm kırıntıları temizleyeceksiniz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı’na katıldı

Süleyman Soylu:

- "Bu coğrafyayı bir kaos coğrafyasına çevirmek isteyenler var. Bizi de bunun içine alıp aynı cenderenin içinde bir belirsizliğe doğru itmeye çalışanlar var."

- "Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: Terörün tüm kırıntıları temizleyeceksiniz. Yılanın deliğinde olsalar bile bulup çıkaracaksınız. Artık terörün bir kırıntısını bile yurt içinde taşımayacağız. Altını kaldırmadık taş, aramadık ayağımızı basmadık bir santimetrekare bile bırakmayacağız."

- "Ya teslim olacaklar, devletin adaletine sığınacaklar ya da yok olacaklar"