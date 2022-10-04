İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Silahı boyundan büyük olan çocukların terör örgütlerine katılmalarına batı müsamaha göstermektedir"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programında konuştu

- "Avrupa diye bir şey yoktur. Amerika’nın vagonudur"