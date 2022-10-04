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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Silahı boyundan büyük olan çocukların terör örgütlerine katılmalarına batı müsamaha göstermektedir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Silahı boyundan büyük olan çocukların terör örgütlerine katılmalarına batı müsamaha göstermektedir"
Politika 04.10.2022, 12:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Silahı boyundan büyük olan çocukların terör örgütlerine katılmalarına batı müsamaha göstermektedir"
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programında konuştu
- "Avrupa diye bir şey yoktur. Amerika’nın vagonudur"