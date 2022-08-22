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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinin ikinci yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Politika 22.08.2022, 11:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinin ikinci yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, paylaşımında; “Giresun’daki sel afetinin 2. yıl dönümü... Dereli, Tirebolu, Doğankent başta olmak üzere, tüm Giresunlu hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Selde hayatını kaybeden kamu görevlilerimize, kahraman jandarmamıza ve vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin” ifadelerini kullandı.

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