İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var net bir şekilde. Ve bu konuda teröristi öldürüp tü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var net bir şekilde. Ve bu konuda teröristi öldürüp tüm networkü çözmemizi engelleyecek bir plan açıklandığı apaçık ortada" dedi.