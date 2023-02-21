Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nakliye fiyatlarındaki fahiş artışlar için gerekenin yapılacağını söyledi. Soylu, “Kira artışı istismar meselesidir” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nakliye fiyatlarındaki fahiş artışlar için gerekenin yapılacağını söyledi. Soylu, “Kira artışı istismar meselesidir” dedi.
Politika 21.02.2023, 23:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nakliye fiyatlarındaki fahiş artışlar için gerekenin yapılacağını söyledi. Soylu, “Kira artışı istismar meselesidir” dedi.