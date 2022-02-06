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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe’de muhtarlarla buluştu. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Politika 06.02.2022, 14:25
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe’de muhtarlarla buluştu. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe Muhtarlar Toplantısı’nda muhtarlarla bir araya geldi. Bakan Soylu’ya Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü eşlik etti. Toplantıya 17 muhtar katıldı.
Sancaktepe Belediye binasında düzenlenen toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.