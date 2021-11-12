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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MODEX 2021 tatbikatı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MODEX 2021 tatbikatı
Politika 12.11.2021, 14:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MODEX 2021 tatbikatı
- Soylu ’’Toplamda 1715 personel bu tatbikata katılmıştır, burada toplam 44 senaryo uygulanmaktadır’’
-’’ Tatbikatta olası afet ve acil durumlarda ülkemize gelecek ekiplerin ülkeye giriş prosedürleri, ulaşım imkanları ve zaman ölçümü, ortak müdahale prosedürleri, koordinasyon, iletişim, eğitim tatbikat kazanım konularında işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır’’ açıklamasında bulundu