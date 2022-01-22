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İstanbul’da radikal terör örgütleri DEAŞ, El-Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam ve El Nusra’ya yönelik 8 ilçede 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de güvenlik toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısını gerçekleştirmek üzere Mardin’e geldi.
Politika 22.01.2022, 11:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısını gerçekleştirmek üzere Mardin’e geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 2022 yılı güvenlik toplantısı Mardin’de başladı. Bakan Soylu, protokolü selamlamasının ardından toplantı odasına geçti. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve il protokolü katıldı.