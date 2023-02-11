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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kimse devleti hafife almasın. Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını en net şekilde sorarız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kimse devleti hafife almasın. Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını en net şekilde sorarız"
Politika 11.02.2023, 18:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kimse devleti hafife almasın. Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını en net şekilde sorarız"
- "Bir afeti dünyanın en büyük depremi olarak yaşadık bir afeti de sosyal medyada yaşadık"