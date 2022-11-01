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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kılıçdaroğlu’na) Bir diş muayenesinde kimle bir araya geldin? Burada, 15 Temmuz darbesinden önce, darbenin mottosu olan cümleyi orada kullandın mı kullanmadın mı? Burada FETÖ’cüler ile görüştün mü görüşmedin mi?"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kılıçdaroğlu’na) Bir diş muayenesinde kimle bir araya geldin? Burada, 15 Temmuz darbesinden önce, darbenin mottosu olan cümleyi orada kullandın mı kullanmadın mı? Burada FETÖ’cüler ile görüştün mü görüşmedin mi?"
Politika 01.11.2022, 12:04
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kılıçdaroğlu’na) Bir diş muayenesinde kimle bir araya geldin? Burada, 15 Temmuz darbesinden önce, darbenin mottosu olan cümleyi orada kullandın mı kullanmadın mı? Burada FETÖ’cüler ile görüştün mü görüşmedin mi?"