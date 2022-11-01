İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kılıçdaroğlu’na) Bir diş muayenesinde kimle bir araya geldin? Burada, 15 Temmuz darbesinden önce, darbenin mottosu olan cümleyi orada kullandın mı kullanmadın mı? Burada FETÖ’cüler ile görüştün mü görüşmedin mi?"