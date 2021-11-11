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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “(Kastamonu’da selde zarar gören yapılar) Zannetmeyin ki oradan ayrıldık, buradaki işlerimize bakıyoruz. Köylerimizin yollarından tüm imar çalışmalarına kadar her şeyi tamamlamış olacağız.“
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “(Kastamonu’da selde zarar gören yapılar) Zannetmeyin ki oradan ayrıldık, buradaki işlerimize bakıyoruz. Köylerimizin yollarından tüm imar çalışmalarına kadar her şeyi tamamlamış olacağız.“
Politika 11.11.2021, 16:52
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “(Kastamonu’da selde zarar gören yapılar) Zannetmeyin ki oradan ayrıldık, buradaki işlerimize bakıyoruz. Köylerimizin yollarından tüm imar çalışmalarına kadar her şeyi tamamlamış olacağız.“