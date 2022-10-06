İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek, kısa bir süre içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda Karayolları Yönetmeliği’nde so

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek, kısa bir süre içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda Karayolları Yönetmeliği’nde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz.”