İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “ İstanbul Taksicilerine Allah nasip edecek. Kısa bir süre içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda karayolları yönetmeliğinde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz” dedi.