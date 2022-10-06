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Birlikte alkol aldığı kişinin ölümüne sebep olmuştu, "Ormanda bir gölge gördüm, belki de o öldürdü" dedi
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “ İstanbul Taksicilerine Allah nasip edecek. Kısa bir süre içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda karayolları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “ İstanbul Taksicilerine Allah nasip edecek. Kısa bir süre içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda karayolları yönetmeliğinde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz” dedi.
Politika 06.10.2022, 16:03
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “ İstanbul Taksicilerine Allah nasip edecek. Kısa bir süre içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda karayolları yönetmeliğinde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz” dedi.