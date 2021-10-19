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Alternatif Bank KOBİ'leri desteklemek için EBRD ve IFC'den sağladığı 50 milyon dolarlık kaynağı yeniledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hukukun üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hukukun üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın."
Politika 19.10.2021, 11:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hukukun üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın."