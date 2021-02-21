İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP, terör örgütünün partisidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber’de "Gündem Özel" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanı Soylu, “HDP, terör örgütünün partisidir. Hiç kimse bunu sağa sola çekiştirmeye çalışmasın. Esas esir olan onlardır. Hepsi PKK’nın rehinesidir. Kişilikleri, kimlikleri esirdir ve zihnen kirletilmişlerdir. Düzelmeleri de mümkün değildir. Şunu ifade edeyim. Burada bu evlatlarımızın şehadeti sonrası birçok yalan, dezenformasyon ve herkesi tahrik devreye girdi. Aynı istismarı evlatlarımızın ölümü üzerinden devam ettirmeye çalışıyorlar. Yaptığı yetmemiş, acıyı daha fazla arttırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.