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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08’de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08’de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun"

Politika 23.11.2022, 04:55
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08’de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08’de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun"

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