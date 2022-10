İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ardahan’ın Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde incelemede bulunarak depremzedeleri ziyaret etti. Bakan Soylu, “Ağır ve diğer hasarlı olanlara 3 bin lirası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, 5 bin lirası AFAD’dan toplanan 8 bin lira ilk etapta yardım yaptık” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 Eylül günü saat 17.08’de 5.0 büyüklüğünde depremden etkilenen Göle ilçesindeki köylerde incelemelerde bulundu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile birlikte önce Balçeşme köyüne giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada kurulan koordinasyon çadırında Vali Hüseyin Öner ve ilgili kurum müdürlerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Toplantı sonrası Esenyayla köyüne giden Bakan Soylu, burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Ağır hasarlı yaklaşık 102 konut oldu. Bunların da 70’inde oturuluyor. 87 ahır var, 44’ü kullanılıyordu. Bu 44’te de ağır hasar var. 45 depo bir de iş yerinde hasar oldu" dedi.

Depremin olduğu zamandan itibaren ekiplerin gece gündüz vatandaşlara hizmet ettiğini belirten Soylu, "Biz bu tip afetlerde vatandaşımızın yanında olmayı, vatandaşımıza olan bir borç olarak görürüz. Çünkü bu ülkeye fedakarlık istediğiniz zaman fedakarlık yapıyorlar, ’askere gel’ diyorsun gidiyor, ’vergi ver’ diyorsun veriyor. Sana ihtiyacı olduğu zaman da onların emrinde olman lazım. Bütün afetlerde el birliğiyle, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eskiden böyle şeyler yoktu" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, “Hasar belli olmadan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AFAD’dan kaynak aktarıldı. Bölgeye, şu ana kadar 412 çadır geldi, bunların 355’i kuruldu. Ayrıca 56 battaniye ile 84 hayvan çadırı da geldi. Kızılay tarafından 600 gıda kolisi dağıtıldı. O günden itibaren de 8 bin 740 öğün yemek verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir görüşme yaptık, gençler için bir spor salonu yapılacak. Biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. 5 şiddetindeki depremde etkilenen 102 konut ki bunlarda ağır hasarlı olanlar var. Bunun ancak 77’sinde ikamet vardı. 6 köyü etkiledi. Buralarda şu ana kadar 412 çadır kuruldu. 85 hayvan çadırı geldi. Konteynerde getiriyoruz. Hepsine sobaları da verilecek. Allah daha büyük keder vermesin. Burada ağır hasarlı binalar yıkılacak. Onlara girmeyin. Hafif hasarlı binaları da kontrol edeceğiz. Ağır hasarlı binaların yerine de tüm köylerde yapılabilecek en güzel konutları da çok çabuk bir şekilde yapıp teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın söylediği bir söz var. ’Öyle bir evler yapacaksınız ki Anadolu’nun her köyüne Türkiye’nin her tarafına örnek olacak. İnsanlar bundan sonra böyle ev yapacak.’" diyen Soylu, “Biz maliyetine bakmıyoruz. Biz deprem konutu da yapıyoruz. Özellikle köy konutlarımız şehir konutlarını fersah fersah arkada bırakır. Herkesin gördüğü zaman ’çok güzel olmuş’ diyebileceği yer yapıyoruz. Bizim milletimize her şey yakışır. Biz bir örnek koyacağız ki bizden sonra gelecek nesiller köylerde çok daha iyi, yaşanılabilir, standardı yüksek konutlar yapabilsin. Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyonda bu anlayış da budur. Allah ondan razı olsun. Ağır ve diğer hasarlı olanlara 3 bin lirası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, 5 bin lirası AFAD’dan toplanan 8 bin lira ilk etapta yardım yaptık. Ondan sonrasına bakacağız" diye konuştu.

Bakan Soylu, bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.