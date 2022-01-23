İçişleri bakanı Süleyman Soylu; "Dağdaki silahlı eleman sayısı 150’nin altına geldi. Eylem sayısı 2014’de 2 bin 814’tü, 2021 yılı sonu itibariyle 141’e düştü. Bunun çoğunluğu da sınır ötesinden taciz atışı şeklindedir" dedi.