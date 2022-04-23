İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyetimizin 100. yılı 29 Ekim 2023 tarihinde, bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak söylüyorum, bu ülkede terör örgütünün, etrafımızdaki coğrafyada terör örgütünün adını andırma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyetimizin 100. yılı 29 Ekim 2023 tarihinde, bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak söylüyorum, bu ülkede terör örgütünün, etrafımızdaki coğrafyada terör örgütünün adını andırmayacak, içerde de dışarda da onu tamamen silecek bir anlayışı başlatıyoruz” dedi.