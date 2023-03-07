İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Buralardaki işimizi bitirmeden, vatandaşlarımızı daha iyi bir noktaya getirmeden buradan çıkmayacağız"

- "Dünyada hiçbir devlet bir ay içerisinde bu karşı karşıya kaldığı durumu buraya getirebilme kabiliyetine sahip değildir"