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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Buralardaki işimizi bitirmeden, vatandaşlarımızı daha iyi bir noktaya getirmeden buradan çıkmayacağız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Buralardaki işimizi bitirmeden, vatandaşlarımızı daha iyi bir noktaya getirmeden buradan çıkmayacağız"
Politika 07.03.2023, 15:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Buralardaki işimizi bitirmeden, vatandaşlarımızı daha iyi bir noktaya getirmeden buradan çıkmayacağız"
- "Dünyada hiçbir devlet bir ay içerisinde bu karşı karşıya kaldığı durumu buraya getirebilme kabiliyetine sahip değildir"