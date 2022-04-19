Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir.”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir.”
Politika 19.04.2022, 16:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir.”