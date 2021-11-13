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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip, sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırak

DÜZCE (İHA) – Düzce depreminin 22. yıl dönümü dolayısı ile Düzce’ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anma etkinliklerinin ardından AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, “Türkiye’yi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir IMF komiserinin talimatlarıyla koskoca bir ülkeye, koskoca bir tarihe, koskoca bir medeniyete diz çöktürmek istiyorlar. Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırakıp, teröristlere orada istedikleri gibi gün yüzü göstermek isteyenlerdir" dedi.

Politika 13.11.2021, 01:11
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip, sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırak

DÜZCE (İHA) – Düzce depreminin 22. yıl dönümü dolayısı ile Düzce’ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anma etkinliklerinin ardından AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, “Türkiye’yi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir IMF komiserinin talimatlarıyla koskoca bir ülkeye, koskoca bir tarihe, koskoca bir medeniyete diz çöktürmek istiyorlar. Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırakıp, teröristlere orada istedikleri gibi gün yüzü göstermek isteyenlerdir" dedi.

12 Kasım Düzce Depremi’nin 22. yıl dönümü sebebi ile Düzce’ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu anma etkinliklerinin ardından AK Parti Düzce il Başkanlığı’nı ziyaret etti. Partililer ile bir araya gelen Bakan Soylu, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Soylu, “Türkiye’yi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir IMF komiserinin talimatlarıyla koskoca bir ülkeye, koskoca bir tarihe, koskoca bir medeniyete diz çöktürmek istiyorlar. Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırakıp, teröristlere orada istedikleri gibi gün yüzü göstermek isteyenlerdir. Bizi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, eski Türkiye’nin hesabını yapanlar, bize laf yetiştirmeye çalışanlar, iftira atanlar, fitne çıkaranlar, nifak ortaya koymaya çalışanlar, bu Türkiye’de her gün 30-35-40 şehidimiz geldiğinde, ’acaba başka bir dönüşüm olur mu? diye bunun hevesinde olanlardır. Vicdanlarını kaybetmişlerdir ülkenin geldiği noktayı hesap edemeyenlerdir. Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, gecelik 8 binlik faizlere bu ülkeyi mahkum etmek isteyenlerdir. Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, terörle mücadele ettiğimiz zaman zarfında insansız hava aracı bozulup İsrail’e gönderildiğinde, tamir edilmediğinde, eli bacakları arasında girip, ’acaba ben ne yapacağım’ diye endişe eden Türkiye’ye döndürmek isteyenlerdir. Bu Türkiye’yi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, insanımızın kılığına, kıyafetine, inancına musallat olup, ’sizin istediğiniz gibi bir Türkiye değil, bizim size çizdiğimiz Türkiye gibi yaşamak zorundasınız’ diye vesayet üzerinden talimat vermeye çalışanlardır. Siz sadece bu ülkede sadece bir iktidar getirmediniz. Siz sadece AK Parti’yi iktidara taşımadınız. Vallahi de billahi de yedi düvelin üst üste gelip, bu ülkenin imanını boğmaya, insanını boğmaya çalışanlara fırsat vermediniz. Onların önüne engel oldunuz. Onlara müsaade etmediniz” şeklinde konuştu.

“Böyle liderler 100-150 yılda bir gelir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi liderlerin 100-150 yılda bir geldiğini belirten Soylu 2023 seçimleriyle ilgili de iddialı konuştu. Bakan Soylu, "Yok onlar öyle söylediler, bunlar böyle söyledi, sosyal medya şöyle söyledi. Göreceğiz sosyal medyayı. 2023’te el mi yaman bey mi yaman göreceğiz. Sosyal medyayla seçim kazanılıyor mu, kazanılmıyor mu? O gün göreceğiz. Halkayı genişletmeli, sayımızı çoğaltmalı, partimize herkesi davet etmeliyiz. Bu kadar açık ve net. Bu sadece bizim meselemiz değil. Bu sadece Türkiye’nin meselesi değil. Bu bölgenin huzurudur. Bu dünyanın çıkış yoludur. Buna inanın ne olursunuz. Bir daha Tayyip Erdoğan gibi bir lider bu ülkeye gelmez. Bunu çok net söylüyorum. Böyle liderler 100 yılda bir 150 yılda bir gelir. Biz fırsatı yakalamışız. Bu fırsatla dünyaya sözümüzü söyleyecek, sözümüzü anlatacak Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023’te zafer bizim sorumluluğumuzdur, sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

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