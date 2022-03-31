İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(6 muhalefet partisinin ortak bildirisi) Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci, kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi Avrupa Birliği büyükelçisine gönder

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(6 muhalefet partisinin ortak bildirisi) Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci, kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz."