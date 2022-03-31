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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin ü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(6 muhalefet partisinin ortak bildirisi) Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci, kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi Avrupa Birliği büyükelçisine gönder
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(6 muhalefet partisinin ortak bildirisi) Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci, kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz."
Politika 31.03.2022, 10:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(6 muhalefet partisinin ortak bildirisi) Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci, kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz."