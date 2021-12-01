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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "3600 ek göstergesi Türk Polis Teşkilatı’na ana sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanımız Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat vermiştir. 2022’de bu iş çözülecektir."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "3600 ek göstergesi Türk Polis Teşkilatı’na ana sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanımız Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat vermiştir. 2022’de bu iş çözülecektir."
Politika 01.12.2021, 12:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "3600 ek göstergesi Türk Polis Teşkilatı’na ana sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanımız Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat vermiştir. 2022’de bu iş çözülecektir."