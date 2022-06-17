banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Dubleks daire değil uyuşturucu imalathanesi
Dubleks daire değil uyuşturucu imalathanesi
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48’i PKK, 1’i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı. Bu belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturmalar sonucunda toplam 694 yıl 998 ay 338 gün ceza verildi, bunl

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48’i PKK, 1’i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı. Bu belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturmalar sonucunda toplam 694 yıl 998 ay 338 gün ceza verildi, bunların 152 yıl 258 ayı kesinleşti.”

Politika 17.06.2022, 10:55
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48’i PKK, 1’i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı. Bu belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturmalar sonucunda toplam 694 yıl 998 ay 338 gün ceza verildi, bunl

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48’i PKK, 1’i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı. Bu belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturmalar sonucunda toplam 694 yıl 998 ay 338 gün ceza verildi, bunların 152 yıl 258 ayı kesinleşti.”

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu