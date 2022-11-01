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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2015-2016 yılları arasında uyuşturucu ticaretinden içeride yatanların sayısı 35-36 bin civarındaydı. Bu sayı bugün 117 bin"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2015-2016 yılları arasında uyuşturucu ticaretinden içeride yatanların sayısı 35-36 bin civarındaydı. Bu sayı bugün 117 bin"
Politika 01.11.2022, 12:16
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2015-2016 yılları arasında uyuşturucu ticaretinden içeride yatanların sayısı 35-36 bin civarındaydı. Bu sayı bugün 117 bin"