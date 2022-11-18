İçişleri Bakanı Soylu: "Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı. Konuşmasında Ahıska Sürgünü tanıkları ile yapılan bir belgesele değinen Bakan Soylu, “Orada yaşlı bir amcamız diyor ki ‘Ot yedik, otluyorduk. Allah gün verdi ölmedik.' Eğer biz 2011'de birilerinin aklına uyup kapılarımızı kapatsaydık o insanların yaşayacağı -emin olun- bundan farklı bir şey değildi. 21. yüzyılda hükümetleri deviren, Avrupa Birliği'ni tehdit eden göçü tüm tahriklere rağmen ve kamu düzeninden taviz vermeden uluslararası hukuka riayet ederek yönetmeyi başardık. Tarih, Türkiye'nin göç yönetimini insanlığın başarı hikayesi olarak yazacaktır. Bir daha asla tarihimize kara leke olarak geçen Boraltan Köprüsü hikayesi yaşanmayacak. Bugün batı ve onların istihbarat servislerinin oyuncağı olan birileri bu başarı hikayesini karalamaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“1 milyon Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş projesi başlatıldı”

Son 4 yıldır Suriyeli sayısının artmadığına dikkat çeken Soylu, “Doğan çocuklara rağmen artmıyor. Ülkemizde halen geçici koruma statüsünde 3 milyon 595 bin Suriyeli, 319 bin uluslararası koruma statüsünde yabancı mevcuttur. Şayet ‘Fırat Kalkanı', ‘Zeytin Dalı' ve ‘Barış Pınarı' harekatları yapılmamış olsaydı, yani biz tezkerenin reddine uymuş olsaydık bu bölgelerde başta eğitim, sağlık, emniyet gibi kamu hizmetleri işlevsellik kazanmamış olsaydı İdlib bölgesindeki 4 milyon, Fırat Kalkanı bölgesindeki 1,3 milyon, Zeytin Dalı bölgesindeki 550 bin ve Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 300 bin olmak üzere toplamda 6 milyon kişinin ülkemize yönelik göç hareketini bugün konuşuyor ve bununla karşı karşıya kalıyor olurduk. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan AFAD'ın koordinasyonunda STK'lerin yardımları ile inşa edilen briket evlerle hız kazanan gönüllü geri dönüş faaliyetleri kapsamında bugüne kadar toplamda 533 bin Suriyeli gönüllü olarak geri dönüş yapmıştır. Haricen Cumhurbaşkanımızın 3 Mayıs'ta verdiği talimatları doğrultusunda göçü koruma kapsamında ülkemizde bulunan 1 milyon Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş projesi başlatıldı” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanabilmesi mümkün değildir”

Yabancıların 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanıp kullanamayacağı konusundaki tartışmalara ilişkin Bakan Soylu, “Şu anda geçerli kanunlarımız kapsamında hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanabilmesi mümkün değildir. Bu iftiralar istihbarat örgütlerinin Türkiye'ye karşı operasyonudur. İstisnai Türk vatandaşlığı kazananların sayısı da 50 bini Türkmen olmak üzere 219 bin Suriyeli, 110 bin Ahıska Türkü, 10 bin Uygur Türkü ve 41 bin 908 Afgan olmak üzere toplam 381 bin kişidir. Kaçak göç konusunda ise güney ve doğu sınırlarımızda alınan hem fiziki hem teknolojik hem de beşeri önlemler neticesinde 2016 yılından bugüne kadar 2.7 milyon kişinin ülkemize yasadışı yollarla girişi engellenmiştir” dedi.

Yapılan çalışmalar neticesinde bir önceki döneme göre kadın cinayetleri sayısında yüzde 10'luk bir düşüşün sağlandığının altını çizen Soylu, “Bu mücadelede hedefimiz sıfır taviz, sıfır şiddet, sıfır cinayettir. Bu sayıların tamamı sıfır olana kadar, tüm kadınlarımız kendini her zaman güvende hissedene kadar elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.