İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’nin Dakka Büyükelçiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş ziyareti kapsamında, Türkiye’nin Dakka Büyükelçiliğini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında geldiği Bangladeş’te temaslarına devam ediyor. Bakan Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile görüşmesinin ardından beraberindeki heyetle birlikte Türkiye’nin Dakka Büyükelçiliğini ziyaret etti.