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İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı incelemeleri sonrası Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile ortak basın açıklamasında bulundu.
Politika 27.10.2022, 15:26
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı incelemeleri sonrası Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile ortak basın açıklamasında bulundu.