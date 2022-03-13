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İçişleri Bakanı Soylu: "Toplam 196 bin 70 kişiye 88 polis başmüfettişimiz tarafından eğitim verilecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "KAAN uygulaması sayesinde genel kolluk kuvvetlerimiz ve özel güvenlik iş birliğini arttırarak kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği hedeflediğimizi burada belirtmek isterim. 2022 yılında bu hedeflere ulaşmak için yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu kapsamda 168 bin 377 özel güvenlik görevlisi, 10 bin kurum ve kuruluş yetkilisiyle 17 bin 692 genel kolluk personeli olmak üzere toplam 196 bin 70 kişiye 88 polis başmüfettişimiz tarafından eğitim verilecek" dedi.

Politika 13.03.2022, 16:24
İçişleri Bakanı Soylu: "Toplam 196 bin 70 kişiye 88 polis başmüfettişimiz tarafından eğitim verilecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "KAAN uygulaması sayesinde genel kolluk kuvvetlerimiz ve özel güvenlik iş birliğini arttırarak kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği hedeflediğimizi burada belirtmek isterim. 2022 yılında bu hedeflere ulaşmak için yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu kapsamda 168 bin 377 özel güvenlik görevlisi, 10 bin kurum ve kuruluş yetkilisiyle 17 bin 692 genel kolluk personeli olmak üzere toplam 196 bin 70 kişiye 88 polis başmüfettişimiz tarafından eğitim verilecek" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün “Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi” (KAAN) uygulama eğitimleri açılış programı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve işbirliği ile koordinasyonunu sağlamak, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanarak aidiyet duygularını geliştirmek, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgisinin olmasını sağlamak, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğa tesliminin yapılmasında ortak çalışmada koordineli bir işbirliği içerisinde olması amaçlanıyor. 2022 yılı itibarıyla aktif olarak faaliyette olan KAAN uygulamasını kurumsal hale getirerek sürdürülebilir kılmak, aynı zamanda mevcut etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla 2022 yılında 168 bin 377 özel güvenlik görevlisi, 10 bin kişi kurum ve kuruluş yetkilisi ile 17 bin 692 genel kolluk personeli olmak üzere toplam 196 bin 70 kişiye 88 polis başmüfettişi tarafından uygulamalı eğitimler verilecek. 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla başlayan eğitimlere Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının yanında uygulamayı birlikte gerçekleştirecekleri Asayiş, TEM, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı personeli de katkı sağlayacak. Proje kapsamında başarılı olan 10 özel güvenlik görevlisine başarı belgesi taktim edildi.

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “KAAN uygulaması sayesinde genel kolluk kuvvetlerimiz ve özel güvenlik iş birliğini arttırarak kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği hedeflediğimizi burada belirtmek isterim. 2022 yılında bu hedeflere ulaşmak için yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu kapsamda 168 bin 377 özel güvenlik görevlisi, 10 bin kurum ve kuruluş yetkilisiyle 17 bin 692 genel kolluk personeli olmak üzere toplam 196 bin 70 kişiye 88 polis başmüfettişimiz tarafından eğitim verilecek. Eğitimlerin tamamını planladık. İnşallah eğitimlerimiz asayiş, TEM, KOM ve narkotik suçlarla mücadele başkanlıklarımızın da personeli katkı sağlayacaktır. Bilhassa Asayiş Daire Başkanlığı, KAAN uygulamasının en önemli paydaşlarından biridir” dedi.

“Amacımız Türkiye’yi dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmek”

Bakan Soylu, “Kıymetli arkadaşlar, buradaki nihai amacımız hem burada, hem tüm güvenlik konularındaki nihai amacımız Türkiye’yi ve özellikle şehirlerimizin ülkemizin her noktasını dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmektir. Aklımızda sadece bu vardır. Burada hepinizin hepimizin ortaya koyacağı katkıya, dökeceği alın terine, vereceği akla, elde ettiği tecrübeye ihtiyacımız var. Güvenlik alanında farklı kurumlarımız veya birimlerimiz var. Jandarma, emniyet, özel güvenlik, bekçiler ve bunların alt dalları var. Yapmamız gereken bu kurumlara tek üniforma giydirmek değil, tek isim vermek değil, bilakis bütün kurumların, kurum kimliğini koruyarak o birikimden güç alarak tüm kurumlara her personelimize aynı hedefe odaklanmayı ve güç birliği yapmayı bir karakter olarak yerleştirmektir” dedi.

“50 binin üzerinde ihbara ulaşıldı ve müdahale edildi”

Bakan Soylu, “Uygulama sayesinde özel güvenlik görevlilerimizin karşılaştıkları uyuşturucu, hırsızlık, çocuk kaçırma ve aile içi şiddet gibi birçok olaya KAAN kapsamında müdahale edilip genel kolluğa teslimi mümkün olmaktadır. Bu kapsamda 50 bin 400 bildirim yapılmış ve 17 bin 700 kişiye de adli ve idari işlem yapılmıştır. Bu son söylediğim cümle aslında bütün bu eğitimleri, teknolojik altyapıyı, entegrasyonu niçin yaptığımızın en önemli delilidir. Demek ki 50 binin üzerinde ihbara ulaşıldı ve olaya da müdahale edildi. Bugün de burada bunları sağlayan 10 arkadaşımıza ödül vereceğiz. Her birini tebrik ediyorum. Kimisi bir cinsel tacize uğrayan kadına, kimisi aile içi şiddeti gerçekleştiren bir erkeğe, kimisi uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına, kimisi haksız bir şekilde özellikle kanunu istismar etmeye çalışan insanlara, darp yapanlara, cebir gösterenlere her birine engel olmuşlardır. Huzurunuzda bu konuda bunu sağlayan kolluk güçlerimizle birlikte bunu gerçekleştiren bütün özel güvenlik görevlilerini alkışlıyor, hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise konuşmasında, “Vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin korunması için yoğun bir gayreti ortaya koyarken güvenlik alanında hizmet veren ilgili kurumlarla da en üst düzeyde iş birliği yaparak sunduğumuz güvenlik hizmet kalitesini her geçen gün yükselmektedir. Bu doğrultuda çok geniş bir alanı kapsayan ve teşkilatımızın denetleme ve düzenleme yetkisi alanında bulunan özel güvenlik sektörüne ilişkin de ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. Özel güvenlik, silah ve sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelere ilişkin düzenleme, denetleme, eğitim ve değerlendirme faaliyetlerini, teknolojiyi üst seviyede kullanarak yapmaktayız. Ayrıca rehberlik ve denetleme faaliyetlerini yerine getirirken sektörün ihtiyaç duyduğu yapısal ve mevzuat değişikliklerini de hızla hayata geçirmekteyiz” diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "İstanbul en kalabalık dünya şehirleri arasında Avrupa’da 1. sırada, dünyada 13. sırada yer almaktadır. Yaklaşık 17 milyon nüfusuyla ilimizde huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla 49 bin personelimizle beraber görev yapmaktayız. İlimizde güvenlik ve asayişinin sağlanmasına katkı amacıyla İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun önderliğinde özel güvenlik sektörünün önemli bir bölümü bünyesinde barındıran İstanbul ilimizde KAAN projesi uygulanmaya başlanmıştır. Uygulama kapsamında özel güvenlik görevlilerine genel kolluk, özel güvenlik ilişkileri eğitimleri verilerek entegrasyonları sağlanmıştır. Bu aşamada ilk olarak kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevleriyle polisler iletişim ve iş birliği sağlanmıştır. Etkin işbirliği ve koordinasyon sayesinde proje üzerinden geri bildirimler gerçekleştirilmiş, birçok olay meydana gelmeden önlenmiştir” dedi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, “Vatandaşa vermiş olduğu hizmet ve tavırlarında disiplinli, bilgili, kendi görev alanına hakim, aidiyet duygusu gelişmiş, öz güveni yüksek, üzerinde taşımış olduğu üniformanın hakkını yapmış olduğu görevin farkındalığını ortaya koyan aynı zamanda ülkemiz genel güvenliğine katkı sağlayacak şekilde gerekirse her bir özel güvenlik görevlisine ulaşılarak eğitimi verilecektir. Öncelikle projenin uygulama alanları tespit edilerek uygulamalarının esasları ortaya konulmuş dersler belirlenmiş ve ilçe emniyet müdürlüğü karakollar ve ekipler amirliği personeline eğitimler vermek suretiyle kurumsal iletişim ön plana çıkarılarak özel güvenlik büyük bir kısmını temsil eden proje uygulamalarına pilot il olarak İstanbul’umuzdan başlanmıştır” dedi.

Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, Güvenlik-İş Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı katıldı.

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