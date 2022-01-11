İçişleri Bakanı Soylu: "TBMM’ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "TBMM’ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6.4 büyüklüğündeki deprem KKTC, Mersin ve Antalya’da hissedildi. Allah’a hamd olsun herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bu büyüklükteki deprem önemli depremdir. Geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Allah beterinden hem ülkemizi hem çevremizi hem insanlığı muhafaza eylesin" dedi.

Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı’na katılan Soylu, "Terör örgütünün saflarına katmaya çalıştıkları kişi sayısı gittikçe azalmaktadır. Geçen yıl 53, bu yıl ise 51. Şimdi yeni bir tezgahları var, 500 kişilik liste yaptılar. Yapan Murat Karayılan ve arkadaşları. Bu listeyi Türkiye’ye kendi yandaşlarına, beraber kirli siyasi yolculuk yaptıklarına ve onları tekrar 2022 yılında dağa kazandırmak için gönderiyorlar. Türkiye eski Türkiye değil Allah’a yemin olsun ki kafanıza çökeriz. TBMM’ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz. Her şeyi takip ediyoruz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Murat Karayılan canını alacağız bilesin. Sadece senin canını aldığımız seni destekleyenlerin de canını alacağız. Türkiye’nin tamamı sevinecek. Üzülecek olanların büyük kısmı ise Meclis’te olanlar ve onların destekçileridir" dedi.