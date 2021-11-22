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İçişleri Bakanı Soylu: “Şu ana kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın KADES uygulamasını indirdi. Gelen ihbarların toplamı 242 bin 473’tür. Bunların 138 bini gerçek ihbarlar”.
İçişleri Bakanı Soylu: “Şu ana kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın KADES uygulamasını indirdi. Gelen ihbarların toplamı 242 bin 473’tür. Bunların 138 bini gerçek ihbarlar”.
Politika 22.11.2021, 12:37
İçişleri Bakanı Soylu: “Şu ana kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın KADES uygulamasını indirdi. Gelen ihbarların toplamı 242 bin 473’tür. Bunların 138 bini gerçek ihbarlar”.