İçişleri Bakanı Soylu şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, şehit aileleri ve yakınları ile İçişleri Bakanlığı’nda bulunan restorandaki yemekte bir araya geldi. Programda yemeğin ardından Kur’an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi. Yaptığı konuşmada şehit ailelerinin 7/24 emrinde olduklarını belirten Bakan Soylu, “Biz dönem dönem şehit ailelerimizle, gazi ve aileleri ile bir araya geliyoruz. Gerek bakan yardımcıları, gerek Jandarma Genel Komutanı, gerek Emniyet Genel Müdürü, gerekse İller İdaresi Genel Müdürü ile bir arada oluyoruz. Buradan çıkacağız ve bakanlık makamında bir arada olacağız. Size ne yapsak bu ülkenin bir ferdi olarak borcumuzu ödeyemeyiz. Bugün huzur içinde yaşıyorsak, Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milletimizin birlik içindeki hali, şehitlerin ve onların ailelerinin fedakarlıklarındandır. Onların bizi burada yalnız bırakmadığını, bizimle beraber olduğunu ama bizim onları hissedemediğimizi hem inancımız bize söylüyor hem de unutmamamızı tembihliyor” dedi.

Yemekte İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de yer aldı.