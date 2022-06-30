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İçişleri Bakanı Soylu: “Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK’nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150’nin altına indi.”

İçişleri Bakanı Soylu: “Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK’nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150’nin altına indi.”

Politika 30.06.2022, 10:39
İçişleri Bakanı Soylu: “Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK’nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150’nin altına indi.”

İçişleri Bakanı Soylu: “Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK’nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150’nin altına indi.”

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