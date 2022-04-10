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İçişleri Bakanı Soylu: “Polis teşkilatı, FETÖ’nün çürüklerinin ne iftiralarına, ne fitnelere, ne de ayak oyunlarına teslim olabilecek bir teşkilat değildir”

Türk Polis Teşkilatı’nın hiçbir zaman terör örgütlerine boyun eğmeyeceğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu teşkilat FETÖ’yü iyi tanır. Onları dize getirmiş bir teşkilattır. Bu topraklardan söküp atmış bir teşkilattır. Geri kalanları da kazıtmaya yemin etmiş bir teşkilattır. Polis teşkilatı, FETÖ’nün çürüklerinin ne iftiralarına, ne fitnelere, ne de ayak oyunlarına teslim olabilecek bir teşkilat değildir” dedi.

Politika 10.04.2022, 22:57
İçişleri Bakanı Soylu: “Polis teşkilatı, FETÖ’nün çürüklerinin ne iftiralarına, ne fitnelere, ne de ayak oyunlarına teslim olabilecek bir teşkilat değildir”

Türk Polis Teşkilatı’nın hiçbir zaman terör örgütlerine boyun eğmeyeceğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu teşkilat FETÖ’yü iyi tanır. Onları dize getirmiş bir teşkilattır. Bu topraklardan söküp atmış bir teşkilattır. Geri kalanları da kazıtmaya yemin etmiş bir teşkilattır. Polis teşkilatı, FETÖ’nün çürüklerinin ne iftiralarına, ne fitnelere, ne de ayak oyunlarına teslim olabilecek bir teşkilat değildir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri dahilinde şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Çankaya Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilen programda Bakan Soylu’nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş yer aldı. Programda yaptığı konuşmada terör örgütlerinin Türkiye’ye yönelik saldırılarından bahseden Bakan Soylu, “Bizim gücümüz; inancımızla, insana ve devlete bakışımızla ve anlayışımızla ilgilidir. Onun için bize saldıranlar bizi bölüp parçalamak isteyenler tam da buraya saldırmak istiyorlar. Batının emperyalizmi buraya saldırdı, PKK, FETÖ, sol terör örgütleri tam da buraya saldırdı. En büyük dertleri bizim inancımız, anlayışımız, birliğimiz, kardeşliğimizdir” değerlendirmesinde bulundu.

“Tüm güvenlik güçlerimizle gurur duyuyoruz”

Her bir güvenlik gücünden büyük gurur duyduklarını aktaran Bakan Soylu, “Polis Teşkilatımız da, Emniyet Teşkilatımız da, tüm güvenlik güçlerimizle gurur duyuyoruz. Biz büyük badirelerden geçmiş bir milletiz. Neredeyse görmediği çekmediği kalmayan bir milletiz. En son 15 Temmuz’da bu büyük millet, bu asil millet ve bu asil milletin evlatları büyük bir imtihandan, büyük bir sınavdan geçtiler. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Bu ülkenin tapusunu almaya çalışanlara kahraman bir şekilde ‘canımızı veririz namusunu vermeyiz’ dediler” şeklinde konuştu.

“Bu teşkilat FETÖ’yü iyi tanır”

Polis Teşkilatı’nın terör örgütü FETÖ’ye karşı verdiği kahramanca mücadeleye değinen Bakan Soylu, “Buradan bir şey söylemek istiyorum; bu teşkilat FETÖ’yü iyi tanır. Onları dize getirmiş bir teşkilattır. Bu topraklardan söküp atmış bir teşkilattır. Geri kalanların da kazıtmaya yemin etmiş bir teşkilattır. Polis teşkilatı, FETÖ’nün çürüklerinin ne iftiralarına, ne fitnelere, ne de ayak oyunlarına teslim olabilecek bir teşkilat değildir. Polis Teşkilatımız; cumhuriyetin, demokrasimizin, anayasamızın, hukuk devletimizin ve milletimizin eminidir. Allah Polis Teşkilatımızdan ve Allah bütün güvenlik güçlerimizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Biz büyük bir devletiz”

Güvenlik güçlerinin son teknoloji donanımlara sahip olduğunu dile getiren Bakan Soylu, “Bugün Türk Polis Teşkilatı’nın 177. yıl dönümünü kutluyoruz. Biz bunun nasıl bir güç ve nasıl bir birikim olduğunu biliyoruz. Biz büyük bir devletiz ve bu büyük bir devletin geleneğine sahibiz. Batının hesabına göre FETÖ ile beraber bizi çökertecekler, kolluk güçlerimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hareket edemez bir hale getireceklerdi. Tam tersi, ecdadımızın söylediği gibi, ‘Sakalımız kesildi ama daha gür geldi’ kapasitemiz büyüdü. Personel kapasitemiz büyüdü. Atak helikopterlerimiz oldu. İnsansız hava araçlarımız oldu. Bütün mühimmatlarımız, bütün araçlarımız en güçlü ve en kuvvetli şekilde yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanımızın liderliği ve arkadaşlarımızın gayreti ile beraber gerçekleşti” diye konuştu.

“Uyuşturucu suçlarından 2021 sonu itibariyle yaptığımız gözaltı sayısı 285 bin oldu”

Narkotik operasyonlarındaki başarılı sonuçlara değinen Bakan Soylu, “Bize ayak oyunu yapmaya çalışanlara, bize tezgahı kurmaya çalışanlara karşı da hep birlikte birlik içerisinde onlara fırsat vermeyecek bir gücü oluşturduk. 2016’da 88 bin narkotik operasyonu yapıyorduk. Her yıl art arda 88 bin sayısı, 2021 yılında 217 bin sayısına çıktı. Sadece 2019 - 2021 arasında yüzde 45 artırdık. Uyuşturucu suçlarından 2016 yılında 123 bin gözaltı yapıyorduk. 2021 sonu itibariyle yaptığımız gözaltı sayısı 285 bin oldu” dedi.

“2021 sonu itibariyle PKK’nın 150 civarında elemanı kaldı”

Türkiye’nin birden fazla terör örgütüyle mücadele ettiğini söyleyen Bakan Soylu, “Dünyada aynı anda bu kadar küresel terör örgütü ile birden mücadele eden bir devlet yoktur. PKK’sı bir yandan, DEAŞ’ı bir yandan, FETÖ’sü bir yandan, sol terör örgütleri bir yandan. Allah’a şükür hiçbirisine teslim olmadık. Bugün sol terör örgütlerinin kırsalda elemanı kalmadı. Şehir yapılanmalarında da bir etkinlikleri kalmadı. Şehirlerimizde 31 Aralık 2016 Reina saldırısından beri Allah’a çok şükür olsun bir tek terör eylemi olmuyor. 2021 sonu itibariyle PKK’nın 150 civarında elemanı kaldı. Mağaralardan çıkamıyorlar. Şehirlerde teşkilatlanamıyorlar. Sol terör örgütleri ile beraber üniversiteleri tahrik etmeye çalıştılar ama onun da önünü aldık, bunu da izin vermedik. Türk Polis Teşkilatı 177 yaşındadır. 177 yılın en ağır güvenlik sorunları ile karşı karşıyadır ama saha başarısı olarak da, teknik anlamda da, personel anlamında da, teknoloji kullanım açısından da 177 yılın en zirve noktasındadır” ifadelerine yer verdi.

“Herkes bilsin ki bu teşkilat 177 yaşındadır ama 177 yıl öncesine kalmış değildir”

Bakan Soylu, Türkiye’deki parmak izi entegrasyonu sayesinde birçok suçun aydınlatıldığının altını çizerek şunları dedi:

“Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, 1978’de olay yeri parmak izi tespiti yapmak için lazer teknolojisine sahipti. 1988’de DNA analizi yapabilecek kapasiteye sahipti ama aynı yıllarda Türkiye’de ise henüz ‘Ulusal Parmak İzi Arşivi’ dahi yoktu. Oysa bugün parmak izi veri arşivini oluşturmakla kalmadık. Emniyet, Jandarma ve nüfusun parmak izi arşivini, Emniyet ve Jandarmanın balistik arşivinin birbirini görebilir hale getirdik. Parmak izi entegrasyonu sayesinde çok yakın bir zaman 237 bin 820 kişi yakalandı. 192 bin 387 olay aydınlatılmıştır. Balistik entegrasyonu sayesinde de 350’nin üzerinde olay aydınlatılmıştır. DNA entegrasyonu sayesinde de 23 bin 715 irtibat sağlanmış ve olaylar çözülmüştür. Herkes bilsin ki bu teşkilat 177 yaşındadır ama 177 yıl öncesine kalmış değildir.”

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