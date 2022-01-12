İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Ahmed ile yasa dışı göçü görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed’in ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmede ağırlıklı olarak yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı ele alındı. Bakan Ahmed, "İçişleri Bakanlığı ve Federal Soruşturma Ajansı (FIA), Pakistan’dan Türkiye’ye yasa dışı göçü durdurmak için katı önlemler alacak” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed ile iki ülke arasında karşılıklı çıkarları ilgilendiren çeşitli konuları ele almak üzere video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Bölgesel barış, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığını ele alan Bakan Soylu ve Ahmed, Pakistan-Türkiye ilişkilerini ilerletme arzusunu dile getirdi. İki bakan görüşmede, her iki ülke için de “ortak amaç” olarak görülen yasa dışı göç ve insan kaçakçılığına karşı ortak hareket etme konusunda anlaştı ve birbirlerini ülkelerine ziyarete davet etti.

“İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Afganistan’a yardım sağlamak amacıyla düzenlediği olağanüstü toplantısı, Pakistan için diplomatik bir başarı"

"Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler eski ve iki ülke kardeştir" diyen Bakan Raşid Ahmed, Müslümanların karşılaştığı sorunlar konusunda her iki ülkenin de aynı fikirde olduğunu ifade etti. Afganistan’daki insani krize değinen Bakan Ahmed, Pakistan’ın tüm dünyayı Afganistan’a yardım etmeye çağırdığını söyledi. Raşid, "İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Afganistan’a yardım sağlamak amacıyla düzenlediği olağanüstü toplantısı, Pakistan için diplomatik bir başarıdır" dedi.

“Türkiye ile ilişkiler Pakistanlılar arasında yaygın bir destek görüyor"

Türkiye’nin Afganistan’daki insani krizleri önlemek için yaptığı yardımları da takdir eden Ahmed, "Türkiye ile ilişkiler Pakistanlılar arasında yaygın bir destek görüyor" şeklinde konuştu. Ahmed ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan’da "değerli bir Müslüman lider" olarak görüldüğünü dile getirdi. Türk mevkidaşı Soylu’ya insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçe karşı önlem alınacağına dair güvence veren Bakan Ahmed, “Pakistan’ın bu eylemlere karışan kişilere karşı sıfır tolerans politikası var. İçişleri Bakanlığı ve Federal Soruşturma Ajansı (FIA), Pakistan’dan Türkiye’ye yasa dışı göçü durdurmak için katı önlemler alacak” dedi.

Yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı ile mücadelede ortak strateji vurgusu

Bakan Soylu ise ülkeler arasındaki ilişkilerin daha iyi olmasının, sorunların çözülmesine yardımcı olabileceğini ifade ederek yasa dışı göç ve insan kaçakçılığının sosyal ve politik sorunlara yola açtığına değindi. Soylu, ortak bir stratejinin bu gibi sorunları önlemeye yardımcı olacağını dile getirdi.