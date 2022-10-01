İçişleri Bakanı Soylu: “Mersin’deki eylem Amerika merkezli bir eylemdir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’de yaşanan son terör eylemine ilişkin, “Bu eylem Amerika merkezli bir eylemdir. Bu eylemi gerçekleştirenler Mümbiç’ten hareket ettiler” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da AK Parti İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Dayanışma Toplantısına katıldı. Bakan Süleyman Soylu, Türkiye’nin terörle mücadele noktasında önemli bir noktaya geldiğini belirterek, “Türkiye terörle mücadelede bugün çok önemli bir noktaya geldi. Terörle mücadele sadece bugünün işi değildir. Bugünün mücadelesinin de işi değildir. Tayyip Erdoğan ve bu kadrolar 20. yüzyılda hangi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızı biliyorlar. Bir taraftan Doğu ve Güneydoğu’nun kalkınmasını, standartlarının yükselmesini, güvenli ve huzurlu bir hale gelebilmesi için ellerinden gelen bütün adımları attılar” diye konuştu.

"Eylemi gerçekleştirenler Mümbiç’ten hareket ettiler"

Geçtiğimiz hafta Mersin’de 1 polis memurunun şehit olduğu terör eylemini gerçekleştiren teröristlerin Suriye’nin Mümbiç kentinden paramotorla Mersin’e geldiğini belirten Soylu, eyleme ilişkin şu bilgileri verdi:

“Geçen haftanın başında şehidimizin kahramanca mücadelesi ve gazimizin kahramanca mücadelesiyle 2 teröristin hem vurulması ondan sonra da cehennemin dibine kadar gittikleri eylemde neredeyse CHP’liler Türkiye’nin sokakları terör doldu diye seviniyorlar. PKK’nın her eyleminde aman bir istikrarsızlık olsun aman şöyle olsun aman böyle olsun istiyorlar. Buradan söylemek istiyorum. Ey CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avanelerine söylüyorum. PKK’nın eylemlerini sizleri sevindirecek noktaya getirmeden onları yerin yedi kat dibine gömmeyen de namerttir. Bu eylem Amerika merkezli bir eylemdir. Bu eylemi gerçekleştirenler Mümbiç’ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibariyle tam 12-13 saat paraşütlü motorla beraber Tarsus’a geldiler. Sabah 10’a doğru Tarsus’ta kıyıya yakın bir yere indiler. Sabah 10’dan sonra akşama kadar orada kaldılar. Ve oradan yürüyerek sonra normal vatandaşların arabalarına binerek, onlarda insaniyet namına götürmüşler. Ondan sonra da eylemleri gerçekleştirdiler. Ben 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. İlk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ve istihbarat birimlerimizden, ‘Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz” dediler dün. Neden istediler? Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi. İstihbarat Teşkilatımız, ‘Siz ilk önce PKK’ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin, biz ondan sonra size göndeririz.’ diye.”

“Kılıçdaroğlu 2 gün sustu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eylemden iki gün sonra konuştuğunu hatırlatan Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu 2 gün sustu. “Neden sustu? Çünkü ona Cemil Bayık’tan, Murat Karayılan’dan bir destek gelmedi. Sonra dedi ki iki gün sonra ne zaman PKK bunlar birisi Suriyeli diyor kurnazlık yapıyorlar, nasıl olsa tespit edilemez, tamam mı? ‘Birisi Suriyeli, bunlar o dediğiniz terörist değildir, e o dediğiniz terörist bizim yanımızda görevinin başındadır.’ Hemen atladı. Dedi ki ‘O terörist değilmiş.’ E madem onun sözüne inanıyorsun, madem bir terör örgütünün sözüne inanıyorsun, sen bizi avanak mı zannediyorsun. O terör örgütü diyor ki ‘O bizim yanımızda, görevimizin başındadır.’ Peki o isim nerede? Bu arada parmak izi çıktı, teşhis edenler var. Elbette ki bu organizasyonun, parmak iziyle beraber sonuna kadar takipçisi olacak bir hadiseyi de ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.