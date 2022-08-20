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Sağlık Bakanı Koca: “Mardin Derik’te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır”
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin’deki kaza bölgesine gidiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Mardin’de yaşanan trafik kazası nedeniyle bölgeye gittiği öğrenildi.
Politika 20.08.2022, 22:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Mardin’de yaşanan trafik kazası nedeniyle bölgeye gittiği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Mardin’de yaşanan trafik kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bölgeye hareket etti.