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İçişleri Bakanı Soylu, Mardin’deki kaza bölgesine gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Mardin’de yaşanan trafik kazası nedeniyle bölgeye gittiği öğrenildi.

Politika 20.08.2022, 22:12
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin’deki kaza bölgesine gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Mardin’de yaşanan trafik kazası nedeniyle bölgeye gittiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Mardin’de yaşanan trafik kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bölgeye hareket etti.

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