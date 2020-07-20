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İçişleri Bakanı Soylu, Malta İçişleri Bakanı Camilleri ile bir araya geldi
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, MALTA CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ ULUSAL GÜVENLİK VE KOLLUK HİZMETLERİ BAKANI BYRON CAMİLLERİ VE BERABERİNDEKİ HEYETİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.
Politika 20.07.2020, 17:40
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malta Cumhuriyeti İçişleri Ulusal Güvenlik ve Kolluk Hizmetleri Bakanı Byron Camilleri ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malta İçişleri Ulusal Güvenlik ve Kolluk Hizmetleri Bakanı Camilleri ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç Genel Müdürü Savaş Ünlü ve AB Dışilişkiler Daire Başkanı Sezer İşıktaş da hazır bulundu.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki terör ve göç konularında yapılacak iş birliğinin konuşulduğu öğrenildi.
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