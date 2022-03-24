İçişleri Bakanı Soylu, Libyalı mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Libya İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin ve beraberindeki heyetle bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında (GAMER) toplantı gerçekleştirdi. Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı sürdü.

Görüşmede Bakan Soylu’ya İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Ünver, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Jandarma Genel Komutanlığı Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğamiral Cengiz Yıldız, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Sezer Işıktaş eşlik etti.