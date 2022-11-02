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İçişleri Bakanı Soylu: "Laf dinleyen adamlar değiliz, bu doğrudur"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında "105-110. Dönem Mülki İdare Amirleri Eğitimi" programında konuştu.
Politika 02.11.2022, 12:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında "105-110. Dönem Mülki İdare Amirleri Eğitimi" programında konuştu.